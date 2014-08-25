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Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ
Сегодня, 15:06
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Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ

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Президент заявил, что этот рост продолжается, несмотря на все сложности.

Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ. Об этом он заявил на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

По словам главы государства, двусторонние отношения стран развиваются очень успешно. Он подчеркнул, что в 2021 году рост товарооборота составил 65%. Также Путин заявил, что в нынешнем году этот рост продолжается, несмотря на все сложности.

Ранее Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках".

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, оаэ, президент россии, товарооборот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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