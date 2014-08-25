Президент заявил, что этот рост продолжается, несмотря на все сложности.

Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ. Об этом он заявил на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

По словам главы государства, двусторонние отношения стран развиваются очень успешно. Он подчеркнул, что в 2021 году рост товарооборота составил 65%. Также Путин заявил, что в нынешнем году этот рост продолжается, несмотря на все сложности.

Ранее Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках".

Фото: kremlin.ru