Путин: Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Россию не допускают к расследованию ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
Напомним, в конце сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошла утечка газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Президент отметил, что представителей России не допускают к расследованию причин произошедшего.
Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов.
Видео: kremlin.ru
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