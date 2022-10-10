Путин: Россию не допускают к расследованию ЧП на "Северных потоках"

По словам главы государства, России хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.

Россию не допускают к расследованию ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Напомним, в конце сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошла утечка газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Президент отметил, что представителей России не допускают к расследованию причин произошедшего.

Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов.

Видео: kremlin.ru