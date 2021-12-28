С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"

Разгонный блок "Персей" и макет нагрузки отправились на орбиту.

С космодрома "Плесецк" запустили ракету "Ангара-А5". Об этом в собственном аккаунте в социальных сетях написал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос". По данным от главы компании-оператора, миссия прошла при участии космических сил ВКС РФ. Ракета-носитель отправила на орбиту Земли разгонный блок "Персей", а также макет нагрузки. После этого наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова взяли объекты на сопровождение. Запуск ракеты состоялся в штатном режиме в 22 часа по московскому времени.

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5". пресс-служба "Роскосмоса"

Уточняется, что в запланированное расчетное время отделились I, II и III ступени ракета, далее произошел сброс головного обтекателя. "Персей" должен выйти на орбиту по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме после четырех включений маршевого двигателя.

Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Фото и видео: Telegram / РОГОЗИН