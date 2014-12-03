Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане

Оператором запуска стала компания Arianespace.

Ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Компания-оператор Arianespace вела прямую трансляцию с места старта носителя. Известно, что аппаратура на протяжении четырех недель будет лететь во вторую точку Лагранжа (пункт назначения).

Согласно информации, предоставленной Европейским космическим агентством, точка Лагранжа находится в космическом пространстве в четыре раза дальше от Земли, чем Луна. Она располагается на расстоянии 1,5 млн километров на противоположной от Солнца стороне. Запуск ракеты должен был состояться еще 18 декабря, однако его несколько раз переносили по разным поводам.

Напомним, что проект James Webb - совместный для американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ЕКА (Европейского космического агентства) и Канадского космического агентства (ККА). NASA вложило в проект порядка 8,8 млрд долларов, ЕКА - 815 млн, включая стоимость самой ракеты и запуска, а ККА - 165 млн.

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Фото и видео: NASA