Второй запуск тяжелой ракеты "Ангара" состоится 24 ноября

Испытания ракеты пройдут на космодроме "Плесецк".

Второй запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится 24 ноября. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в ракетно-промышленной отрасли. Старт ракеты запланирован с космодрома "Плесецк".



Напомним, что представители "Роскосмоса" в августе 2020 года заявили о том, что космодром готовится в проведению летных испытаний тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Данная ракета является представителем нового семейства российских ракет. Она будет функционировать на экологически чистых компонентах топлива.

Огневые испытания двигателя РД-191М планируются на середину 2022 года.

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