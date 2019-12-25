Второй запуск тяжелой "Ангары" состоится с "Плесецка" в ноябре

Сейчас рабочие разгружают модули ракеты-носителя.

Второй запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" состоится с космодрома "Плесецк" в ноябре. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель генерального директора Центра имени Хруничева Денис Денискин.

Все сделано в обеспечение запуска "Ангары" в ноябре Денис Денискин, замгендиректора Центра имени Хруничева

Утром 23 августа "Роскосмос" заявил о начале подготовки к летным испытаниям ракеты "Ангара-А5" с "Плесецка". В настоящее время проводится разгрузка модулей носителя из железнодорожного состава.

Напомним, что специалисты провели только два запуска "Ангары". Оба старта происходили с космодрома "Плесецк". Первая легкая ракета "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая - в декабре 2014 года.

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