  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Второй запуск тяжелой "Ангары" состоится с "Плесецка" в ноябре
Сегодня, 10:58
60
lesjasap

Второй запуск тяжелой "Ангары" состоится с "Плесецка" в ноябре

0 0

Сейчас рабочие разгружают модули ракеты-носителя.

Второй запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" состоится с космодрома "Плесецк" в ноябре. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель генерального директора Центра имени Хруничева Денис Денискин.

Все сделано в обеспечение запуска "Ангары" в ноябре

Денис Денискин, замгендиректора Центра имени Хруничева

Утром 23 августа "Роскосмос" заявил о начале подготовки к летным испытаниям ракеты "Ангара-А5" с "Плесецка". В настоящее время проводится разгрузка модулей носителя из железнодорожного состава.

Напомним, что специалисты провели только два запуска "Ангары". Оба старта происходили с космодрома "Плесецк". Первая легкая ракета "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая - в декабре 2014 года.

В "Роскосмосе" раскрыли планы отправки экспедиции на астероид.

Теги: ангара, космодром, плесецк, центр имени хруничева
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии