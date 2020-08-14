Первую за шесть лет тяжелую ракету "Ангара-А5" отправили в Плесецк

Об этом сообщили представители "Роскосмоса".

Первую за шесть лет тяжелую российскую ракету "Ангара-А5" отправили на космодром в Плесецк. Об этом сообщили официальные представители "Роскосмоса" в Twitter-аккаунте. Ранее источники в ракетно-космической отрасли говорили о том, что отправка объекта намечена на первую половину августа 2020 года.

"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний" сообщение "Роскосмоса"

Напомним, что первая ракета "Ангара-А5" отправлена в Плесецк в июле 2014 года. В декабре того же года ее запустили в космос.

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