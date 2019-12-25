Аппараты будут отправлять данные о полюсах Земли в Гидрометцентр РФ.

Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор компании-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков. Специалист заявил, что предприятие подпишет контракт с заказчиком в следующем году на создание аппаратов дистанционного зондирования "Арктика-М".

В настоящее время проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления Владимир Колмыков, гендиректор НПО имени Лавочкина

По данным эксперта из НПО, запуск первого российского метеорологического космического аппарата "Арктика-М" запланирован на конец 2021 года. Третий аппарат будет запущен только в 2023 году.

"Арктика-М" имеет аналогичный набор оборудования с геостационарным метеорологическим аппаратом "Электро-Л". Новый спутник будет размещен на высокоэллиптической орбите. Это позволит устройству получать данные о состоянии полярных областей планеты. в метеорологическом и гидрологическом плане.

"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк.