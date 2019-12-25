"Союз-2.1б" с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Военные запустили в космос четвертый спутник, необходимый для предупреждения о ракетном нападении.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили представители Минобороны России. По данным оборонного ведомства, запуск произошел в 10:31 утра 22 мая с пусковой установки под номером 4 площадки 43 в Архангельской области.

Миссия выполнялась боевым расчетом Космических войск ВКС России. Специалисты отметили, что запуск ракеты среднего класса осуществлен в интересах российских военных. Все задачи проведены в штатном режиме. В 2020 году данный запуск "Союза" стал для космодрома Плесецк третьим по счету.

Напомним, что в декабре 2019 года Сергей Шойгу анонсировал запуска четвертого военного спутника, который станет частью системы предупреждения о ракетном нападении на Россию. Именно данный аппарат запущен силами Минобороны 22 мая.

Космонавт Борисенко рассказал, что его побудило поучаствовать в программе Илона Маска.