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Космонавт Борисенко рассказал, что его побудило поучаствовать в программе Илона Маска
Сегодня, 12:55
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lesjasap

Космонавт Борисенко рассказал, что его побудило поучаствовать в программе Илона Маска

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Андрей Борисенко полетит на МКС на американском Crew Dragon 29 мая.

Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал журналистам телеканала "Санкт-Петербург", что его побудило поучаствовать в программе Space X Илона Маска. Он попал в список кандидатов, которые полетят к Международной космической станции на американском пилотируемом корабле. 

Космонавт объяснил, что он согласился на поступившее ему предложение с удовольствием. По словам Борисенко, он не мог упустить возможности ознакомиться с новой техникой, разработкой которой занимались американские коллеги. 

Космический корабль Crew Dragon проекта Space X будет запущен на МКС 29 мая. Ранее на МКС космонавтов и астронавтов доставляли исключительно российские ракеты "Союз". Ситуация была связана с отказом США от использования транспортной системы Space Shuttle экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз". 

В США констатировали агонию России как космической державы.

Теги: crew dragon, space shuttle, space x, илон маск, космонавт, космос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости СПб,

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