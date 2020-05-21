Космонавт Борисенко рассказал, что его побудило поучаствовать в программе Илона Маска

Андрей Борисенко полетит на МКС на американском Crew Dragon 29 мая.

Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал журналистам телеканала "Санкт-Петербург", что его побудило поучаствовать в программе Space X Илона Маска. Он попал в список кандидатов, которые полетят к Международной космической станции на американском пилотируемом корабле.

Космонавт объяснил, что он согласился на поступившее ему предложение с удовольствием. По словам Борисенко, он не мог упустить возможности ознакомиться с новой техникой, разработкой которой занимались американские коллеги.

Космический корабль Crew Dragon проекта Space X будет запущен на МКС 29 мая. Ранее на МКС космонавтов и астронавтов доставляли исключительно российские ракеты "Союз". Ситуация была связана с отказом США от использования транспортной системы Space Shuttle экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз".

В США констатировали агонию России как космической державы.