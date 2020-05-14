В конце мая американские астронавты отправятся на МКС.

Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla. Об этом в собственном Twitter-аккаунте заявил глава корпорации Джим Брайденстайн. К посту в микроблоге он прикрепил несколько фотографий белой Model X с символикой НАСА. Логотипы компании размещены на заднем стекле машины и передних дверях.

Вот кое-какие хорошие новости, которые всем понравятся. Посмотрите на эту Model X, которая повезет Роберта Бенкена и Дугласа Херли на стартовую площадку миссии Deno-2 прокомментировал американец

Напомним, что астронавты отправятся в американский пилотируемый полет к МКС. Ранее они не организовывались представителями США с 2011 года. Старт космического корабля Crew Dragon от SpaceX американцы планируют осуществить на ракете-носителе Falcon 9 из Космического Центра имени Кеннеди в штате Флорида 27 мая. С МКС носитель состыкуется 28 мая. Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробудут на орбите Земли около трех-четырех месяцев.

Видео: YouTube / Тесла Клуб Россия