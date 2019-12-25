Россия запустит до 2025 года шесть метеоспутников серий "Метеор" и "Электро"

Дмитрий Рогозин представил премьер-министру РФ презентацию о космических проектах.

"Роскосмос" планирует в период с 2021 по 2025 годы запустить шесть метеорологических спутников серии "Метеор-М" и "Электро-Л". Об этом рассказал генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин в рамках совещания, которое состоялось под руководством главы правительства Михаила Мишустина.

Согласно презентации, в 2021 году Россия запустит в космос "Метеор-М" номер 2-3, в 2022 году - спутники "Метеор-М" номер 2-4 и"Электро-Л" номер 4, в 2023 году - "Электро-Л" номер 5. В 2024 году "Роскосомс" отправит на орбиту Земли "Метеор-М" номер 2-5, в 2025 году - "Метеор-М" номер 2-6.

На данный момент известно, что разработка и создание "Электро-Л" ведутся в рамках реализации федеральной космической программы. Аппараты войдут в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы. Они необходимы в целях мониторинга за окружающей средой и предоставления оперативных данных.

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Фото: YouTube/Юрий Костин, "Роскосмос"