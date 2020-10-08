В "Роскосмосе" узнали о задержании Сафронова по телевизору

Дмитрий Рогозин объяснил, что первой эмоцией на ситуацию для него было удивление.

Дмитрий Рогозин заявил о том, что в "Роскосмосе" узнали о задержании Ивана Сафронова благодаря телевизионному сюжету. Об этом генеральный директор государственной корпорации рассказал журналисту Андрею Ванденко в рамках специального проекта ТАСС "Первые лица". Гость программы добавил, что его лично никто о задержании советника не информировал, поэтому первой реакцией на ситуацию для Рогозина стало удивление.

Для центрального аппарата было шоком, когда вдруг по телевидению мы узнали об аресте Сафронова...Любой человек, который нанимается на работу в госкорпорацию, даже на должность, может, и не связанную с секретной информацией, обязательно проходит специальную проверку Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт уточнил, что "Роскосмос" имеет управление с несколькими департаментами, которые отвечают за безопасность, включая экономическую, а также защиту государственной тайны. По словам Рогозина, там работают профессионалы. В их числе - действующие офицеры специальных служб.

Дмитрий Рогозин напомнил, что Иван Сафронов не имел доступа к тайнам "Роскосмоса". Его задачей было общаться с коллегами-журналистами и профессиональным сообществом.

Рогозин пошутил, что считает Маска почти родственником.

Видео: YouTube / TASS