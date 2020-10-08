Рогозин пошутил, что считает Маска почти родственником

Глава "Роскосмоса" объяснил, почему американцу "рано пить шампанское".

Дмитрий Рогозин пошутил, что считает основателя американской компании SpaceX Илона Маска почти родственником. Об этом глава государственной корпорации "Роскосмос" заявил в интервью для журналиста Андрея Ванденко в рамках специального проекта ТАСС "Первые лица". Гендиректор похвалил иностранцы в "смелости инженерных решений и их публичного треска".

Он напомнил, что экономика компании Маска не является безупречной. Рогозин рассказал, что повторное использование ступеней не столь эффективно в ракетах, которые работают с кислород-керосиновыми двигателями.

Такая технология хороша с двигателями на метане, сжиженном природном газе, позволяющем не перебирать двигатели после каждого полета, а сразу ставить на следующий блок и запускать гендиректор "Роскосмоса"

По словам специалиста, космические корабли ценятся не только за внешние характеристики, но и безопасность. Рогозин уверен, что Маску удалось создать "большой, гламурный и красивый корабль", но его стоимость намного дороже, чем у российского "Союза". Эксперт добавил, что американский аппарат еще ни разу не испытывался во внештатных ситуациях, корабль не сертифицирован и по нему нет соответствующей статистики. В связи с чем глава "Роскосмоса" считает, что Маску "рано пить шампанское".

SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет.

Видео: YouTube / TASS