Аналогичный контракт получила L3 Harris Technologies.

Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет. Стороны заключили соглашение на изготовление космических аппаратов, необходимых для слежения за запусками ракет. Об этом рассказали военные в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Аналогичный контракт также Пентагон заключил с предприятием L3 Harris Technologies. Общая стоимость двух контрактов составила 342 миллиона долларов. Оба исполнителя должны создать по четыре спутника до конца 2022 финансового года.

Напомним, что в августе 2020 года SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму 316 млн долларов. Средства пойдут на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы.

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