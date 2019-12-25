Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет. Стороны заключили соглашение на изготовление космических аппаратов, необходимых для слежения за запусками ракет. Об этом рассказали военные в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Аналогичный контракт также Пентагон заключил с предприятием L3 Harris Technologies. Общая стоимость двух контрактов составила 342 миллиона долларов. Оба исполнителя должны создать по четыре спутника до конца 2022 финансового года.
Напомним, что в августе 2020 года SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму 316 млн долларов. Средства пойдут на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы.
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Фото: Pixabay.com
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