Поезд Петербург — Псков снес на путях автомобиль с людьми

Водитель автомобиля ГАЗ выскочил на рельсы перед приближающимся составом.

Пассажирский поезд № 817, следовавший из Петербурга в Псков, врезался в автомобиль на переезде в Псковской области. Об этом сообщила пресс‑служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 ноября в 12:40 на 259‑м км перегона Торошино — Разъезд Черняковицы. По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист успел задействовать экстренное торможение, но этой дистанции не хватило. В итоге, локомотив ударил машину и сошел с рельсов одной колесной парой.

В результате столкновения, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Чтобы устранить последствия аварии, к месту направили сразу два восстановительных поезда. Пассажирам, которым нужно попасть в Псков, перевезут на автобусах.

Ситуацию взяли на контроль в Северо‑Западной транспортной прокуратуре. В ходе проверка выяснят, соблюдались ли требования безопасности на железнодорожном транспорте. Для координации работы правоохранителей и детального разбора обстоятельств на место происшествия выехал транспортный прокурор Псковской области Сергей Моисеев.

Ранее мы сообщали, что грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры