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Возле станции Орехово поезд сбил легковой автомобиль
Сегодня, 13:21
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Возле станции Орехово поезд сбил легковой автомобиль

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В Приозерском районе погибли трое пассажиров автомобиля, попавшего под поезд.

8 июля около 12:30 возле станции Орехово Приозерского района Ленинградской области поезд сбил легковой автомобиль Lada, выехавший на переезд, не взирая на приближающийся состав и установленный перед переездом знак, запрещающий движение без остановки. 

На данный момент известно, что в салоне "Лады" находились трое человек - все погибли от полученных травм. На месте работают спасатели 143 пожарно-спасательной части и полицейские, обстоятельства смертельного инцидента устанавливаются. 

30 июня в Приозерске легковая машина также столкнулась с поездом. 

Фото: ВКонтакте/Подслушано Орехово, 67-69 км

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Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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