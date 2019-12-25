Возле станции Орехово поезд сбил легковой автомобиль

В Приозерском районе погибли трое пассажиров автомобиля, попавшего под поезд.

8 июля около 12:30 возле станции Орехово Приозерского района Ленинградской области поезд сбил легковой автомобиль Lada, выехавший на переезд, не взирая на приближающийся состав и установленный перед переездом знак, запрещающий движение без остановки.

На данный момент известно, что в салоне "Лады" находились трое человек - все погибли от полученных травм. На месте работают спасатели 143 пожарно-спасательной части и полицейские, обстоятельства смертельного инцидента устанавливаются.

30 июня в Приозерске легковая машина также столкнулась с поездом.

Фото: ВКонтакте/Подслушано Орехово, 67-69 км