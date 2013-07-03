В Приозерске легковая машина столкнулась с поездом

В ДТП на железнодорожных путях пострадали двое пассажиров автомашины.

30 июня рядом с улицей Цветкова в Приозерске легковой автомобиль врезался в движущийся поезд. О происшествии рассказала аварийно-спасательная служба Ленинградской области - приозерский поисково-спасательный отряд отправился на место происшествия для буксировки поврежденного автомобиля "Шкода" с путей, извлечения пассажиров и оказания медицинской помощи.

Сообщается, что при столкновении пострадали двое пассажиров "Шкоды", мужчина 1982 года рождения и девятилетняя девочка. У мужчины врачи определили перелом ключицы, у ребенка - ушиб грудной клетки. Обоих пострадавших отвезли в больницу на скорой помощи.

Обстоятельства инцидента и причины аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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Фото: ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба Ленинградской области