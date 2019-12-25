В Петербурге на ЗСД сбили велосипедиста

Велосипедиста госпитализировали в больницу.

На ЗСД водитель автомобиля Ford сбил велосипедиста. Об этом в среду, 30 июня, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, авария произошла около 10 утра на ЗСД при движении от Краснопутиловской в сторону Благодатной улицы. Столкновение произошло, когда велосипедист двигался во втором левом ряду.

В результате аварии у автомобиля помят капот и разбито лобовое стекло. По словам очевидцев, велосипедиста госпитализировали в больницу. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отправил в колонию мужчину, сбившего велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб