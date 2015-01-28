Суд Петербурга отправил в колонию мужчину, сбившего велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте

В результате ДТП велосипедист скончался.

Петродворцовый районный суд Петербурга назначил Виктору Овчинникову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима с запретом на управление транспортным средством сроком на 2 года. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Более того, суд взыскал в пользу потерпевшей 152 981 рублей в качестве возмещения материального ущерба и 650 тыс. рублей в качестве возмещения морального ущерба.

Овчинников взят под стражу в зале суда немедленно, – говорится в сообщении.

Авария произошла днем 8 октября 2019 года на Ораниенбаумском проспекте в Петродворцовом районе. Овчинников в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Honda Pilot сбил велосипедиста, который ехал навстречу по обочине, а затем попросту уехал. После чего пострадавшего госпитализировали в СПб ГБУЗ "Городская больница №26". Однако велосипедист скончался в больнице спустя несколько дней.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса велосипедист умер под колесами автомобиля.

Фото: Piter.tv