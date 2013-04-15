На проспекте Энгельса велосипедист умер под колесами автомобиля

Мужчина ехал по краю проезжей части.

Сегодня, 27 июня, на проспекте Энгельса около дома № 37 произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло ранним утром возле детской поликлиники. Легковой автомобиль BMW сбил мужчину на велосипеде. Пострадавший скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и врачи, которые устанавливают обстоятельства аварии и причину смерти велосипедиста.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка. Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv