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В Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка
Сегодня, 11:19
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В Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка

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Водитель сам рассказал полицейским о случившемся.

В пятницу, 25 июня, в Ленобласти произошло страшное ДТП, в результате которого погиб школьник. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье случилось примерно в 15:45 на 445 км шоссе "Вологда-Новая Ладога". Под колесами машины Renault оказался подросток. Он погиб на месте аварии. 

Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии. 

На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего мальчика и выясняют обстоятельства ДТП. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что велосипедист впал в кому после ДТП на пешеходном переходе на Энгельса. Петербуржцу досталось дважды от разных автомобилей.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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