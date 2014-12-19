В Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка

Водитель сам рассказал полицейским о случившемся.

В пятницу, 25 июня, в Ленобласти произошло страшное ДТП, в результате которого погиб школьник. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье случилось примерно в 15:45 на 445 км шоссе "Вологда-Новая Ладога". Под колесами машины Renault оказался подросток. Он погиб на месте аварии.

Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии.

На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего мальчика и выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что велосипедист впал в кому после ДТП на пешеходном переходе на Энгельса. Петербуржцу досталось дважды от разных автомобилей.

Фото: Piter.tv