В Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка

В пятницу, 25 июня, в Ленобласти произошло страшное ДТП, в результате которого погиб школьник. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Несчастье случилось примерно в 15:45 на 445 км шоссе "Вологда-Новая Ладога". Под колесами машины Renault оказался подросток. Он погиб на месте аварии.
Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии.
На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего мальчика и выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее на Piter.tv сообщили, что велосипедист впал в кому после ДТП на пешеходном переходе на Энгельса. Петербуржцу досталось дважды от разных автомобилей.
Фото: Piter.tv
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