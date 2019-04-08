Велосипедист впал в кому после ДТП на пешеходном переходе на Энгельса

Около часа ночи 21 июня велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 97 по проспекту Энгельса. Там его сбил автомобиль Škoda Octavia и после этого пострадавший еще врезался в Volkswagen, который двигался во встречном направлении.

Серьёзные травмы получил велосипедист в аварии, которая произошла в Выборгском районе Петербурга. Петербуржцу досталось дважды от разных автомобилей. Об этом сообщила "Фонтанка".

Около часа ночи 21 июня велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 97 по проспекту Энгельса. Там его сбил автомобиль Škoda Octavia и после этого пострадавший еще врезался в Volkswagen, который двигался во встречном направлении.

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Его привезли в больницу в состоянии комы и с переломом основания черепа.

За рулём Škoda был 52-летний житель Петроградской стороны с 15-летним водительским стажем и более чем полусотней административных правонарушений. Volkswagen управлял 27-летний житель Сертолово. За восемь лет вождения он не получил и десяти штрафов.

В понедельник, 21 июня, на Бассейной грузовая "Газель" въехала в автобус.

Фото: Piter.tv