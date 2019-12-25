В Петербурге начали сносить СНТ "Пулково-2" ради кампуса МВД

В комитете также продолжают взаимодействовать с пользователями участков и разъяснять порядок освобождения земли.

В Московском районе Петербурга начался демонтаж незаконных построек на территории бывшего огородничества "Пулково-2". Специалисты приступили к разбору ограждений, бытовок и других сооружений. О начале работ сообщили в Комитете имущественных отношений Петербурга. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остаётся добровольное освобождение территории.

Ранее специалисты обследовали 59 отдельных территорий фактического землепользования. На 22 из них обнаружили признаки заброшенности: участки не используются, а постройки и ограждения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Перед демонтажом сотрудники проверяют, не осталось ли внутри построек личных вещей. Если имущество обнаружат, его опишут и перевезут на склад временного хранения, чтобы впоследствии вернуть владельцам.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Энтузиастов снесли самовольную постройку.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга