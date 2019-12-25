Макаку из Ленинградского зоопарка хотят отправить в другой город

Особенно непросто приходится детёнышам, выросшим отдельно от сородичей: им ещё предстоит освоить множество правил общения, которым другие макаки учатся с рождения.

Львинохвостая макака Джая из Ленинградского зоопарка может переехать в другой город. Малышке недавно исполнилось 10 месяцев, но вернуться в родную группу и найти общий язык с сородичами она так и не смогла. Теперь специалисты ищут для неё новый дом среди зверей, выросших, как и она, на искусственном вскармливании. История малышки напоминает судьбу японского макака Панча, который тоже остался без материнской заботы.

Джая родилась 22 декабря 2025 года. Её мама Шарлотта занимала низкое положение в обезьяньей иерархии, а вскоре после родов более взрослая самка Ляля забрала детёныша себе. Сотрудники надеялись, что Шарлотта вернёт малышку и начнёт кормить её, но этого не произошло. Через три дня новорождённую пришлось забрать из группы.

Киперы и зоологи кормили Джаю по расписанию, приучали к твёрдой пище и помогали осваивать движения. Чтобы обезьянка не чувствовала себя одинокой, ей придумали замену маминому животу — варежку из искусственного меха с бутылкой горячей воды внутри. Постепенно Джая подросла, начала гулять в уличном вольере и знакомиться с другими макаками через сетку. Однако вернуть её в группу оказалось непросто.

Как пояснили в Ленинградском зоопарке, у макак строгая иерархия, и появление нового члена может нарушить привычные отношения. Даже родственные связи не гарантируют принятия.

Ситуацию осложнила беременность другой самки, Мули. Специалисты опасались, что появление Джаи вызовет напряжение и агрессию. Поэтому теперь рассматривается возможность её переезда в другой зоопарк, где живут вандеру, также выкормленные людьми.

Ранее мы рассказали о том, какие игрушки подарили японским макакам в Ленинградском зоопарке.

Фото: Ленинградский зоопарк