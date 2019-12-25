Штраф в 763,5 млн рублей: Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Лерчек

Условный срок и размер штрафа не изменились.

Мосгорсуд поставил точку в громком деле блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Апелляцию отклонили, а приговор Гагаринского суда Москвы вступил в законную силу, сообщил 360.ru.

В конце июля Гагаринский суд назначил Лерчек по делу о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов пять лет условно, штраф в размере 763,5 млн рублей и трёхлетний запрет на администрирование интернет‑сайтов .

На заседании апелляционной инстанции сама Валерия не присутствовала. По словам её адвоката Константина Третьякова, причиной стало состояние здоровья. Утром ее госпитализировали. В феврале у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Защита Лерчек подавала апелляционную жалобу и выдвигала аргументы в пользу смягчения приговора. Адвокаты настаивали на оправдании или смягчении наказания для Чекалиной. По их словам, после вступления приговора в силу блогерше было бы проще организовать лечение за рубежом.

Ранее мы сообщали, что прокуратура настаивала на ужесточении наказания Лерчек.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы