Любовника замужней петербурженки отправили в колонию на 8,5 лет за шантаж интимными фото

Женщина передала ему 1,1 млн. рублей.

Московский районный суд вынес приговор 27‑летнему петербуржцу, шантажировавшему бывшую возлюбленную. Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов города, мужчина грозился опубликовать интимные фото женщины и рассказать об их связи по кругу своих знакомых из армянской диаспоры.

История закрутилась после того, как о романе узнал муж женщины, тогда любовники оборвали связь. Вот только после этого мужчина начал требовать с нее 2 020 000 рублей. Петербурженка, пытаясь замять скандал, передала ему 1,1 млн рублей.

На суде любовник частично признал вину. Он настаивал, что реально получил лишь 720 тыс. рублей, а остальное считал "подарками". Мотивом мужчина назвал обиду на то, что женщина не сумела сохранить отношения в тайне.

Суд версию о "подарках" не принял. Фигуранта признали виновным в вымогательстве и назначили 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, мужчине предстоит вернуть потерпевшей 1,1 млн рублей и выплатить компенсацию за моральный вред.

Ранее в Петербурге в тюрьму отправили двоих мужчин за издевательства над школьницей.

Фото: Piter.TV