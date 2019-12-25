Дмитрий Рогозин рассказал о планах по обеспечению населения широкополосным интернетом и связью.

Россия с 2021 года начнет развертывание спутниковой группировки "Сфера". Об этом во время делового форума "Интеграция. Стратегия опережающего развития", проведенного в рамках Евразийского экономического форума, сообщил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По словам чиновника, система предполагает развертывание более чем 60 космических аппаратов.

С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы "Сфера", это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт уточнил, что специалисты уделяют особое внимание на обеспечение населения широкополосным интернетом, а также связью. В том числе госкорпорация намерена обеспечить услугами связи Северный морской путь. С 2021 года Москва получит технику "радиолокационного зрения", Она позволит видеть в ночное время суток, а также сквозь облачность и туман.

Дмитрий Рогозин напомнил о "черном дне" космонавтики.

Фото: ТАСС