Два теста дали отрицательный результат, еще два - положительный.

Илон Маск сдал тесты на COVID-19 в один день и получил разные результаты. Об этом американский предприниматель и основатель компании SpaceX сообщил в собственном Twitter-аккаунте. По словам бизнесмена, он сделал четыре теста. Два из них показали отрицательный результат, еще два - положительный на наличие инфекции в организме.

Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены компании BD Илон Маск, американский предприниматель

Илон Маск отказался признавать земные законы в будущей колонии на Марсе.

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