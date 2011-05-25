В России выпустили iPhone из переплавленного корпуса электрокара Tesla

Всего выпущено 99 экземпляров смартфона.

Российская компания Caviar выпустила iPhone 13 Pro "Electro", часть корпуса которого сделана из переплавленного кузова электромобиля Tesla Model 3. Об этом сообщается на сайте компании.

Помимо деталей от "Теслы" в отделке корпуса девайса использован титан, алюминий и медь. На смартфон нанесена гравировка с портретом Илона Маска, контур электромобиля и его логотип.

Кроме того, Caviar представила настольный бюст американского предпринимателя, который также целиком выполнен из переплавленных деталей кузова Tesla.

Всего выпущено 99 экземпляров iPhone 13 Pro "Electro" и 27 бюстов Маска.

В декабре прошлого года компания Caviar выпустила iPhone 12 Pro с фрагментом водолазки Стива Джобса. Все они были выполнены в стиле первой модели девайса. В кастомизации использовали титан, композиты и другие материалы.

Ранее в Японии выпустили компактный смартфон Balmuda Phone с 4,9-дюймовым экраном.

Видео: Youtube/Caviar iPhone