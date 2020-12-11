Компания Caviar выпустил iPhone 12 Pro с фрагментом водолазки Стива Джобса

Для заказа доступны вариации Caviar iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в исполнениях Jobs 4 Black, Jobs 4 White, Jobs 4 Gold и Jobs 1ST.

Российская компания Caviar разработала кастомизацию для iPhone 12 Pro. Новая коллекция посвящена сооснователю "яблочной" компании Стиву Джобсу.

В линейке представлены вариации Caviar iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в исполнениях Jobs 4 Black, Jobs 4 White, Jobs 4 Gold и Jobs 1ST. Все они выполнены в стиле первого iPhone. Отмечается, что в кастомизации использован титан, композиты и другие материалы.

Стоит отметить, что также в кастомизации использовали фрагмент черной водолазки Джобса. Caviar выпустит всего 129 экземпляров смартфонов.

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Видео: Caviar iPhone