Apple представила новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max

В России наушники поступят в продажу 15 декабря.

Во вторник, 8 декабря, компания Apple презентовала новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Известно, что в России в продаже они появятся 15 декабря.

Разработчики отметили, что у наушников имеется адаптивный эквалайзер, функция активного шумоподавления и пространственного аудио. Также заряда аккумулятора хватает на 20 часов. В комплекте к наушникам идет мягкий чехол.

В Apple заявили, что наушники выйдут в цветах "серый космос", серебристый, зеленый, "голубое небо" и розовый. В России приобрести такие наушники можно будет за 62 990 рублей.

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Видео: Youtube/Apple