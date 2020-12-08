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Apple представила новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max

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В России наушники поступят в продажу 15 декабря.

Во вторник, 8 декабря, компания Apple презентовала новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. Известно, что в России в продаже они появятся 15 декабря. 

Разработчики отметили, что у наушников имеется адаптивный эквалайзер, функция активного шумоподавления и пространственного аудио. Также заряда аккумулятора хватает на 20 часов. В комплекте к наушникам идет мягкий чехол.

В Apple заявили, что наушники выйдут в цветах  "серый космос", серебристый, зеленый, "голубое небо" и розовый. В России приобрести такие наушники можно будет за 62 990 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Apple бесплатно заменит сломанные экраны у iPhone 11.

Видео: Youtube/Apple

Теги: apple, наушники apple
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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