Apple бесплатно заменит сломанные экраны у iPhone 11

В Apple выяснили, что небольшой процент экранов iPhone 11 может перестать реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея.

Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Apple выяснили, что небольшой процент экранов iPhone 11 может перестать реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея. Чтобы заменить экран, нужно на сайте проверить серийный номер и узнать, подходит ли устройство для участия в программе по бесплатной замене экрана.

Дефект затронул устройства, произведенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Программа будет действовать в течение двух лет после первой розничной продажи. Также, если пользователь ранее заменил экран за свои деньги из-за данной проблемы, то он может их вернуть.

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Видео: YouTube/ Apple