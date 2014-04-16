Гаджет разработал производитель бытовой техники.

В Японии выпустили компактный смартфон Balmuda Phone с 4,9-дюймовым экраном. Разработчики создали гаджет, напоминающий пользователям телефоны, использовавшиеся десять лет назад. Его стиль напоминает флагманские модели компании Samsung. Создатели уточнили, что также в конструкции техники нет ни одной прямой линии.

Смартфон выпущен производителем бытовой техники. Телефон будет меньше Apple iPhone 13 mini. За основу смартфона создатели взяли процессор Snapdragon 765. Это восьмиядерная установка от компании Qualcomm с тремя кластерами. Оперативная память новинки - 6 ГБ. Техника также имеет слот памяти на 128 ГБ. Батарея предусмотрена на емкость 2500 мАч.

Дисплей для Balmuda Phone – это обычная IPS-панель с диагональю 4,9 дюйма и высоким для таких размеров разрешением Full HD (1920х1080 пикселей).

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Фото и видео: Youtube/PHConcepts