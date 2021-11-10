Блогер DongleBookPro рассказал об особенностях гаджета.

Прототип секретного iPhone 4 показали на видео. Ролик с гаджетом опубликовал YouTube-блогер с ником DongleBookPro. Он уточнил, что секретный прототип смартфона отличался конструкцией. У него также отсутствовал логотип Apple на задней панели. Вместо него на панели можно заметить иконку "Звезды смерти", известную пользователям по фильмам "Звездные войны".

Автор ролика говорит о том, что получил в собственное распоряжение прототип. Его модель является одной из самых первых и редких устройств, разрабатываемых перед выходом iPhone 4 в 2010 году. Отличительной чертой прототипа стало отсутствие дисплея Retina, который на самом деле был позже презентован как раз в iPhone 4.

В прототипе блогер не нашел винтов, которые держат экран на месте и гравировки на кнопках регулировки звука. Внутреннее устройство гаджета также отличаются от конструкции других смартфонов от компании Apple.

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Фото и видео: YouTube / DongleBookPro