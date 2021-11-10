Флагман серии выйдет 18 ноября.

Китайская компания Honor представила в России смартфон Honor 50 Lite. Данное устройство станет первым, обладающим Google-сервисами после отделения от фирмы Huawei, а также введенных американских санкций.

Разработчики рассказали, что флагманская модель Honor 50 обладает OLED-дисплеем на 6,57 дюймов. Его разрешение - 2340х1080. Он также оснащен закругленными краями. Экран мобильного устройства поддерживает частоту обновления изображения на 120 Гц и дискретизацию сенсорного слоя на 300 Гц. В телефоне будет внедрена технология сканера отпечатка пальца под экраном.

Главная камера смартфона имеет четыре датчика. Пользователи получат возможность делать фотографии на 108 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольный), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера обладает модулем на 32 Мп.

Зарядить устройство клиент сможет на 10% за 45 минут. Смартфон будет работать на основе чипсета Qualcomm Snapdragon 778G. Купить новинку российские пользователи смогут с 18 ноября.

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Фото и видео: YouTube / HONOR Russia