Xiaomi представила новый смартфон Poco M4 Pro 5G

Цена модели начинается с 230 евро.

Компания Xiaomi представила новый смартфон среднего уровня Poco M4 Pro 5G.

Модель получила IPS-экран диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Poco M4 Pro 5G работает на базе процессора MediaTek Dimensity 810 с тактовой частотой 2,4 ГГц.

Основная камера получила основной модуль на 50 Мп и блок с ультраширокоугольной оптикой на 8 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Poco M4 Pro 5G выйдет в двух комплектациях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Цена смартфона начинается с 230 евро.

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Видео: YouTube / POCO Global