  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов в России
Сегодня, 12:37
44
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов в России

0 0

Пользователям не удастся загрузить обновления мессенджера.

С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестанет работать на 43 моделях устаревших смартфонов. Такая ситуаци сложилась из-за устаревшего программного обеспечения, пишет Metro.

Пользователям необходимо иметь устройство с Android версии 4.1 и iPhone с iOS 10 или более новое. Отмечается, что мессенджер не прекратит работать, просто пользователи не смогут обновить приложение. Это может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности.

Ранее мы писали, что Google представит складной смартфон Passport. 

Фото: pixabay 

Теги: whatsapp
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии