WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов в России

Пользователям не удастся загрузить обновления мессенджера.

С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестанет работать на 43 моделях устаревших смартфонов. Такая ситуаци сложилась из-за устаревшего программного обеспечения, пишет Metro.

Пользователям необходимо иметь устройство с Android версии 4.1 и iPhone с iOS 10 или более новое. Отмечается, что мессенджер не прекратит работать, просто пользователи не смогут обновить приложение. Это может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности.

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