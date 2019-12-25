Google представит складной смартфон Passport

Визуально девайс будет напоминать Samsung Galaxy Fold.

Одной из компаний, которые выпускают складные смартфоны, станет Google. Упоминание будущего девайса обнаружили в коде бета-версии Android 12. Об этом пишет издание 9to5Google.

Отмечается, что смартфон фигурирует под названиями Jumbojack и Passport ("Паспорт"). Предполагается, что у телефона будет две половинки, соединяться которые будут шарниром. Визуально девайс будет напоминать Samsung Galaxy Fold. Кроме того, смартфон получит два дисплея.

Есть описание сценариев, при которых основной дисплей телефона сложен или раскрыт. У себя в Twitter известный инсайдер Эван Бласс таке написал, что существует прототип такого смартфона. Он написал, что модель может быть предсталена до конца этого года.

Ранее мы писали, что в WhatsApp появилась возможность жаловаться на определенное сообщение.

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