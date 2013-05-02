В WhatsApp появилась возможность жаловаться на определенное сообщение

Журналисты портала WaBetaInfo сообщают, что разработчики обновили бета-версию мессенджера WhatsApp для смартфонов. Теперь в версии мессенджера под номером 2.21.20.1 пользователи смогут при отправке жалобы выбрать не группу сообщений, а конкретное сообщение.
Данная функция была обнаружена бета-тестерами новой версии приложения. Отправить отчет о спорном контенте можно как в личной переписке, так и в групповых чатах.
По информации издания, пока неизвестно, когда эта функция будет доступна в официальных приложениях для App Store и Google Play.
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Фото: pixabay
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