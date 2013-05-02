В России стартовал предзаказ новых iPhone 13

В продаже смартфоны должны появиться 24 сентября.

На сайте компании Apple сообщается, что в России стартовал предзаказ на новые смартфоны iPhone 13. В продаже новая модель должна появится 24 сентября.

Отметим, что стоимость iPhone 13 стартует от 69 тыс. 990 рублей, а цена iPhone 13 Pro от 99 тыс. 990 рублей. Стоимость iPhone 13 Pro Max будет начинаться от 109 тыс. 990 рублей.

Ранее мы писали, что что в США и Великобритании покупатели столкнулись со сдвигом сроков начала поставок iPhone 13 Pro и Pro Max.

Фото: pexels