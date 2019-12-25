Поставки первых iPhone 13 задержались на месяц

На российском сайте Apple смартфоны пока недоступны для оформления.

Смартфоны iPhone 13 в руки к первым покупателям могут попасть позже, чем это обещала компания Apple во время презентации новой модели смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.

Отмечается, что в США и Великобритании покупатели столкнулись со сдвигом сроков начала поставок iPhone 13 Pro и Pro Max. Сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.

На российском сайте Apple смартфоны для оформления пока недоступны. Предзаказы должны открыться 22 сентября.

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