  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Поставки первых iPhone 13 задержались на месяц
Сегодня, 14:13
124
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Поставки первых iPhone 13 задержались на месяц

0 0

На российском сайте Apple смартфоны пока недоступны для оформления.

Смартфоны iPhone 13 в руки к первым покупателям могут попасть позже, чем это обещала компания Apple во время презентации новой модели смартфонов. Об этом пишет Gizmochina.

Отмечается, что в США и Великобритании покупатели столкнулись со сдвигом сроков начала поставок iPhone 13 Pro и Pro Max. Сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.

На российском сайте Apple смартфоны для оформления пока недоступны. Предзаказы должны открыться 22 сентября.

Ранее мы писали, что музыка Моцарта положительно влияет на пациентов с эпилепсией. 

Фото: pexels 

Теги: apple, поставки iphone 13
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии