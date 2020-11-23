Ученые выяснили, что музыка Моцарта положительно влияет на пациентов с эпилепсией

У таких пациентов снижается частота приступов.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что соната Моцарта положительно влияет на пациентов с эпилепсией, она снижает частоту приступов у больных. Речь идет про сонату K448. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Оказалось, что в тот момент, когда пациенты слышали сонату, у них менялась активность коры лобных долей. Частота эпилептических паттернов уменьшалась и возникал тета-ритм. Ученые подчеркивают, что прослушивание сонаты Моцарта активирует в мозге нейрональные сети. В результате эпилиптическая активность снижается, так как эти сети связаны, как правило, с позитивными эмоциями от музыки.

Однако подобным эффектом обладает только оригинальное звучание произведения. Если исключить характерный ритм из сонаты, то ее терапевтический эффект пропадает.

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