Американские журналисты высмеяли внешний вид российского бронеавтомобиля.

В США российский "Ласок 4-П" назвали чумным. Об этом сообщили журналисты издания The Drive. По мнению авторов публикации, легкий сверхкомпактный бронеавтомобиль поход на "мобильного чумного доктора". Авторы статьи уточнили, что России данная техника необходима для того, чтобы иметь возможность размещать бронеавтомобиль внутри вертолета Ми-8 АМТШ.

Это жесткое требование может до некоторой степени объяснить явно странную эстетику полученного продукта материал The Drive

Журналисты оценили внешний облик техники. Они заметили, что разработчики создали для машины V-образный корпус. Предположительно, он нужен для защиты от взрывных устройств или мин. Другие элемента бронеавтомобиля напомнили авторам материала конструкции "из межвоенного периода между Первой и Второй мировыми войнами". Они подчеркнули, что техника меньше всего напоминает ту, что можно увидеть на современном поле боя.

В США показали "конец света".

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