Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Российский корабль стоит в порту Карачи.

Главнокомандующий Военно-морских сил Пакистана посетил российский фрегат черноморского флота "Адмирал Григорович". Адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи прибыл в Карачи для участия в AMAN-2021 вместе с делегацией. В настоящее время в порту базируются три корабля ВМФ РФ. Они будут участвовать в морской фазе учений. Кроме "Адмирала Григоровича" в мероприятиях будут задействованы патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и судно обеспечения.

Журналист "РИА Новостей" рассказал, что военные разместили на палубе фрегата столы с медицинскими масками и антисептики. Для пакистанского главкома провели экскурсию. Моряки продемонстрировали стрелковое оружие, технику связи, корабельные ракетные комплексы, а также противолодочный вертолёт Ка-27. Затем гостей пригласили попробовать лимонад и соки.

The Drive оценил советский береговой комплекс "Утес".

Фото: Минобороны России