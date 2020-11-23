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Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Сегодня, 14:10
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lesjasap

Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"

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Российский корабль стоит в порту Карачи.

Главнокомандующий Военно-морских сил Пакистана посетил российский фрегат черноморского флота "Адмирал Григорович". Адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи прибыл в Карачи для участия в AMAN-2021 вместе с делегацией. В настоящее время в порту базируются три корабля ВМФ РФ. Они будут участвовать в морской фазе учений. Кроме "Адмирала Григоровича" в мероприятиях будут задействованы патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и судно обеспечения.

Журналист "РИА Новостей" рассказал, что военные разместили на палубе фрегата столы с медицинскими масками и антисептики. Для пакистанского главкома провели экскурсию. Моряки продемонстрировали стрелковое оружие, технику связи, корабельные ракетные комплексы, а также противолодочный вертолёт Ка-27. Затем гостей пригласили попробовать лимонад и соки.

The Drive оценил советский береговой комплекс "Утес".

Фото: Минобороны России

Теги: aman-2021, адмирал григорович, вмф россии, дмитрий рогачев, карачи, пакистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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