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Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь

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В Средиземном море его сменил "Адмирал Макаров".

Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь. Об этом сообщил информационный отдел обеспечения Черноморского флота. Специалисты отметили, что продолжительное время корабль находился на миссии в Индийском океане.

"Адмирал Григорович" впервые отправился в Индийский океан для "демонстрации флага РФ".  Вместе с кораблем "Профессор Николай Муру" экипаж фрегата обучался отражению атаки от условных диверсантов,  от средств ПВО противника, а также пополнял запасы на Шри-Ланке.

Экипаж осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается после выполнения задач в Средиземном море

сообщение Черноморского флота ВМФ России

Известно, что в Средиземном море согласно плану ротации сил  "Адмирал Григорович" сменил фрегат "Адмирал Макаров".

Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане.

Видео: Минобороны России

Теги: адмирал григорович, индийский океан, севастополь, фрегат, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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