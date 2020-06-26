В Средиземном море его сменил "Адмирал Макаров".

Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Севастополь. Об этом сообщил информационный отдел обеспечения Черноморского флота. Специалисты отметили, что продолжительное время корабль находился на миссии в Индийском океане.

"Адмирал Григорович" впервые отправился в Индийский океан для "демонстрации флага РФ". Вместе с кораблем "Профессор Николай Муру" экипаж фрегата обучался отражению атаки от условных диверсантов, от средств ПВО противника, а также пополнял запасы на Шри-Ланке.

Экипаж осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается после выполнения задач в Средиземном море сообщение Черноморского флота ВМФ России

Известно, что в Средиземном море согласно плану ротации сил "Адмирал Григорович" сменил фрегат "Адмирал Макаров".

Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане.

Видео: Минобороны России