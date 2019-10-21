В Индийском океане Черноморский фло прошел учения по отражению нападения малоразмерного судна.

Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане. Об этом сообщил журналистам "РИА Новостей" начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв. По данным чиновника, корабль Черноморского флота вместе со спасательным буксиром "Профессор Николай Муру" провел учения по противовоздушной обороне и отражению нападения морских диверсантов. В рамках учений на фрегат совершила атаку вооруженная группа на малоразмерном судне.

Пост наблюдения за надводной обстановкой обнаружил малоразмерную цель, двигающуюся на большой скорости курсом на спасательное судно. После предупреждения личного состава буксира о принятии мер безопасности на борту фрегат совершил боевой разворот Алексей Рулёв

Эксперты отметили, что катер противника не отреагировал на предупреждение российского корабля. Диверсанты начали огонь из автоматического стрелкового оружия. Военные из РФ застопорили ход катера и применили штатное оружие по цели. Затем "диверсантов" обезвредили и передали на пограничный корабль.

Минобороны опубликовало видео ударов ВМФ России по позициям террористов в Сирии‍.

Видео: Youtube/Минобороны России