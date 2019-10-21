Экипаж будет демонстрировать флаг России.

Фрегат "Адмирал Григорович" отправился в Индийский океан. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев. Капитан второго ранга пояснил, что корабль передислоцируется ради "демонстрации флага РФ".

Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага РФ Алексей Рулев, представитель ЧФ России

В настоящее время фрегат вместе со спасательным буксиром "Профессор Николай Муру" находятся в районе Суэцкого канала. Они движутся к заранее установленной локации в Индийском океане.

Эксперт напомнил, что ранее корабль находился на учениях в Средиземном море. Экипаж фрегата занимался стрельбой по целям потенциального противника.

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы.

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