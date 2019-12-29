Они направляются в Средиземное море.

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы. Оба корабля оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК". Они направляются в Сирию.

По словам капитана второго ранга Алексея Рулева, данное мероприятие является плановым. "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" идут через Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Они направляются из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ

В Средиземном море также находится фрегат "Адмирал Эссен", который выполняет в регионе задачи с декабря 2019 года.

Ранее опубликовано видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море.

