Опубликовано видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море

Сообщается, что корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря в рамках учений Sea Shield 2019.

В четверг, 28 марта, в акваторию Черного моря вошли 3 военных корабля НАТО.

Сообщается, что корабли НАТО вошли в Черное море в рамках военных учений Sea Shield 2019. В Черное море через пролив Босфор зашли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария", которые сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу".

1 апреля корабли должны будут пришвартованы в порту Одессы. По международной конвенции нечерноморские корабли могут находиться в Черном море не более 21 суток.

Видео: Twitter/@dhainternet