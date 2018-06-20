Опубликовано видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море

В четверг, 28 марта, в акваторию Черного моря вошли 3 военных корабля НАТО.
Сообщается, что корабли НАТО вошли в Черное море в рамках военных учений Sea Shield 2019. В Черное море через пролив Босфор зашли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария", которые сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу".
1 апреля корабли должны будут пришвартованы в порту Одессы. По международной конвенции нечерноморские корабли могут находиться в Черном море не более 21 суток.
Видео: Twitter/@dhainternet
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Ну и что сможет противопоставить им российский